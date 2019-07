Su Rai1 la “Notte delle stelle” dal Teatro Antico di Taormina

Nastri d'Argento grandi firme, questa sera da Taormina, con il cinema d'autore e i film, gli autori, le attrici e gli attori più amati dell'anno in primo piano dal prestigioso palcoscenico del Teatro Antico su Rai1 in seconda serata.

Organizzata grazie al MIBAC - Dg Cinema e condotto da Anna Ferzetti (il pubblico televisivo la ritrova su Rai1 dopo la “striscia” quotidiana che ha accompagnato l'ultimo Festival di Sanremo), tra i protagonisti della “Notte delle stelle” ci saranno Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Stefano Fresi, Serena Rossi, premiata per l'interpretazione di Mia Martini nel film tv (evento anche in sala) di Riccardo Donna e, per la musica, Enzo Avitabile e una straordinaria esibizione di Noemi, con la canzone leit motiv del film “Domani è un altro giorno”.

