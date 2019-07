Il Volo, 10 anni di carriera: festa anche in Sicilia, concerti a Palermo e Taormina

Il Volo si prepara per le due date siciliane in programma domani (21 luglio) al Teatro di Verdura di Palermo e martedì (23 luglio) al Teatro Antico di Taormina.

I due appuntamenti siciliani, organizzati da Giuseppe Rapisarda Management, fanno parte del tour mondiale che festeggia i 10 anni di carriera e proseguirà fino al 2020.

Nelle due date siciliane ci sarà anche la partecipazione del violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta.

Oltre ad eseguire insieme a Il Volo il brano proposto a Sanremo “Musica che resta” e altri brani del loro repertorio, Alessandro Quarta presenterà sul palco i brani “Libertango” e “Fracanapa” estratti dal suo ultimo album “Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla”. Insieme a lui anche il pianista Giuseppe Magagnino.

In autunno Il Volo sarà in concerto nelle città più importanti in Europa e in America Latina.

I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Il Volo ha recentemente ricevuto il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti.

