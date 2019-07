Eros Ramazzotti, concerti evento al teatro Antico di Taormina ed è sold out

Continua con incredibili record di presenze il Vita ce n’è world tour di Eros Ramazzotti, che ha registrato il tutto esaurito per la prima delle tre date previste ad agosto al Teatro Antico di Taormina.

E’ sold out infatti il concerto del 3 agosto, che vedrà Eros Ramazzotti esibirsi sul palco di una delle location più suggestive al mondo.

Disponibili i biglietti per gli altri due appuntamenti del 4 e del 6 agosto.

Il Vita ce n’è world tour ha visto Eros Ramazzotti attraversare ancora una volta con grande successo l’Europa in estate: il tour è ripartito ad inizio luglio da Locarno con un sold out e, dopo le tappe in Italia, Austria e Canarie, ha toccato in questi giorni l’Alsazia, dove anche qui ha registrato il tutto esaurito.

Ora è il momento di calcare i palchi di due delle location più incantevoli al mondo: il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona, con tre appuntamenti per città (di cui sono già sold out le date di Taormina del 3 agosto e di Verona del 14 settembre). Dopo le tappe in Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, il tour approderà in Russia con i concerti a Mosca e San Pietroburgo per proseguire con le date in Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia e Slovenia e tornare di nuovo in Italia a fine 2019, dove sono state aggiunte nuove e ulteriori date a Roma e Milano.

Il 2020 vedrà il cantautore nelle principali città di Nord e Sud America, da Mexico City a New York, da Toronto a Los Angeles, passando per Buenos Aires e Chicago.

Una incredibile impresa live, una grandiosa avventura dalla produzione internazionale e dall’allestimento innovativo durante la quale, Eros porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album Vita ce n’è.

Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (Cori).

