Danza, lirica e musica: al via la quinta edizione del "Taormina Opera Stars"

«La V edizione del Festival del Taormina Opera Stars sarà un momento di musica e spettacolo internazionale da non perdere». Lo assicura il direttore artistico del Festival, Davide Dellisanti, che si appresta a coordinare quello che è ormai diventato l’appuntamento clou della musica classica al Teatro Antico.

«Quest’anno si è registrato - prosegue Dellisanti - uno sforzo organizzativo notevole. Il risultato è stato un programma di altissima qualità che sicuramente susciterà il gradimento da parte degli spettatori». Si inizia, appunto, il 18 agosto - prosegue il direttore artistico del Festival - con «Song of the Mermaid» liberamente ispirato alla favola della Sirenetta di Hans Christian Andersen. In scena, al Teatro Antico, «K-Arts», quella che può essere considerata la più importante compagnia di danza della Corea del Sud, applaudita nei teatri di tutto il mondo. Un’esclusiva destinata al pubblico di Taormina.

Spazio, poi, per la grande opera, come da tradizione del Festival, il 21 e 24 agosto, con uno dei capolavori più rappresentati e amati al mondo: Carmen di Georges Bizet. Gianna Fratta, dirigerà l’orchestra del Taormina Opera Stars, la regia è di Antonio De Lucia, con un cast di livello internazionale. Il mezzosoprano, Sanja Anastasia, interpreterà Carmen che si affiancherà al tenore che darà vita a Don José, Dario Di Vietri.

La serata finale del festival, il 25 agosto, prevede il concerto di Martha Argerich e Daniel Rivera. Quella che viene ritenuta la pianista migliore al mondo eseguirà, accompagnata dall’orchestra del «Taormina opera stars», il «Concerto numero 1», di Franz Liszt. Assieme a lei si esibirà il suo grande amico e pianista di fama internazionale, Daniel Rivera, che proporrà il Concerto per pianoforte ed orchestra di Edvard Grieg.

