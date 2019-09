"Cruel Peter" vola negli Usa, la pellicola messinese sarà rappresentata nelle sale americane

Vertical Entertainment ha acquisito i diritti di distribuzione nordamericana per “Cruel Peter”, il film horror realizzato a Messina dalla coppia di registi italiani Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia (messinese).

Presentato in anteprima mondiale al 65° Taormina Film Festival, racconta le vicende dell'archeologo britannico Norman Nash, trasferitosi a Messina per restaurare il Cimitero degli inglesi. Nella città dello Stretto verrà coinvolto insieme alla figlia Liz in un agghiacciante mistero che dura dal 1908.

Il film è prodotto da Taadaaa Entertainment, Rai Cinema e Makinarium, factory nota per i suoi contributi su titoli come Tomb Raider, Zoolander 2 e Ben Hur. Vertical Entertainment lancerà il film nelle sale cinematografiche americane e on demand nel 2020 assieme ad altri film come “Can You Keep A Secret?”, con Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin e Laverne Cox, “Spider in the Web” con Ben Kinsley e Monica Bellucci, e “Miss Virginia” con Uzo Aduba, Matthew Modine, Aunjanue Ellis e Vanessa Williams.

«La Vertical ha distribuito negli Stati Uniti “The Professor and the Madman” con Mel Gibson e Sean Penn, “Gotti” con John Travolta e “Padri e Figlie” di Gabriele Muccino con Russel Crowe, solo per citare qualche titolo - osserva il regista Christian Bisceglia - . Per noi è un motivo di grande orgoglio trovarci insieme a questi giganti. Anche perché siamo riusciti a raccontare una Sicilia lontana dai consueti stereotipi».

Nel cast di Cruel Peter ci sono numerosi attori e artisti messinesi come Antonio Alveario, Angelica Alleruzzo, Alessio Bonaffini, Tony Canto, Claudio Castrogiovanni, Gabriele Greco, Alberto Molonia, Christian Roberto, Margherita Smedile e Katia Greco, protagonista del film insieme agli interpreti inglesi Henry Douthwaite, Rosie Fellner ed Aran Bevan, e all'esordiente Zoe Nochi.

© Riproduzione riservata