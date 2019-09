Teatro Vittorio Emanuele, da Messina un progetto per creare una rete

Un nuovo corso per il Teatro Vittorio Emanuele partendo dalla programmazione per creare una rete con gli altri teatri siciliani ed in particolare quello di Catania.

Si apre sotto questi auspici il corso della nuova governance del teatro Vittorio Emanuele che è stata presentata oggi dal sovrintendente Gianfranco Scoglio alla presenza dell'assessore regionale Manlio Messina, del sindaco Cateno De Luca, del presidente del cda Orazio Miloro e dai componenti Giuseppe Ministeri e Nino Principato.

"È un momento di felicità- ha detto Gianfranco Scoglio- questo teatro è venuto fuori da un periodo di grandissima difficoltà oggi grazie anche al lavoro dei direttori artistici non ha debiti ma adesso è importante aprirsi ad un nuovo indirizzo e creare una rete per collaborare con altri teatri".

La necesità di una programmazione è stata evidenziata anche dall'assessore Messina. Una nuova pagina da scrivere grazie ad una intesa ritrovata con il sindaco De Luca anche lui ha sottolineato la necessità di una programmazione nei tempi giusti e con obiettivi di bilancio complessivo.

