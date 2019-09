Al via il restauro della fontana Orione a Messina, primo intervento di pulizia

Cominciano i lavori di restauro della fontana di Orione a Messina, il monumento cinquecentesco, opera del Montorsoli tra i capolavori del XVI secolo europeo.

La fontana, le cui condizioni di degrado sono state più volte denunciate dalla Gazzetta del Sud, sarà oggetto di un primo intervento di pulizia, una sorta di pronto soccorso, in attesa che arrivino i fondi per il definitivo restauro.

Dovrebbe anche essere rimesso in sesto l'impianto idrico in modo da far zampillare di nuovo l'acqua nelle vasche punteggiato dalle figure mitologiche che rendono il fonte di Orione un piccolo splendido museo a cielo aperto.

