Io, Maria, elegante antagonista di Imma Tataranni

Dopo il debutto del 22 settembre scorso (5.118.000 spettatori e 23.3% di share), torna il stasera su Rai1 (ore 21.25) “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, serie realizzata da Rai Fiction e Itv Movie e tratta dalla trilogia letteraria di Mariolina Venezia (Einaudi). Protagonista un procuratore materano (Vanessa Scalera), donna stimata nonostante il carattere ruvido e spigoloso, che la porta a forti contrasti tanto coi colleghi - in primis il procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso) - quanto con la figlia adolescente Valentina (Alice Azzariti), che interroga anche per un piccolo ritardo, così come fa con l'amorevole marito Pietro (Massimiliano Gallo). Uniche persone a sopportarla nel lavoro la cancelliera ed ex compagna di scuola Dania De Santis (Barbara Ronchi) e il giovane appuntato Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), innamorato di lei. Dietro la personalità granitica Imma Tataranni nasconde una grande umanità, che unita al suo talento la aiuterà a risolvere i casi più complessi.

Nella puntata di stasera indagherà sul ritrovamento del cadavere di un giovane, figlio di un agricoltore in difficoltà economiche. Nel cast anche Antonio Gerardi, Ester Pantano e l'attrice messinese Monica Dugo, che interpreta Maria Moliterni, responsabile del registro generale della Procura.

«Sulla carta - dice la Dugo - è l'antagonista della Tataranni. Imma è una donna che si è fatta da sola, onesta, caparbia, bruttina ma appariscente; Maria è elegante, moglie del prefetto generale di Matera, con una bella casa, impiegata in Procura non si sa se per merito o raccomandazione. Imma la odia perché non la trova mai in fallo, dal momento che il suo lavoro lo fa, anche se in ritardo, e le colleghe, compresa Diana, la guardano con ammirazione perché è sempre un passo avanti agli altri in fatto di consigli su diete e altro. In fondo però non riesce a odiarla perché Maria fuori dal lavoro è sempre cordiale e a un certo punto Imma si troverà a chiederle un favore per Diana, cedendo al suo carisma, come farà anche il procuratore Vitali, che instaurerà con Maria un bel feeling».

La Dugo sottolinea anche la particolarità nella scelta degli attori da parte del regista Francesco Amato: «È una serie sui generis perché non c'è nessun volto noto, camei a parte. Attori come Giampaolo Morelli e Cesare Bocci, di solito protagonisti delle fiction Rai, qui interpretano ruoli di puntata, mentre noi più o meno sconosciuti, ma con anni di lavoro alle spalle, Vanessa per prima, diventiamo protagonisti. Già dai miei provini ho sentito una grande cura nella scelta dei personaggi».

Da ottobre Monica Dugo sarà in scena al Brancaccino di Roma con “Paura di amare” (Giulio Manfredonia). Poi sarà in uno degli ultimi capitoli de “Il Commissario Montalbano”.

