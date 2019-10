Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il recital di Lina Sastri apre la stagione

Sarà il recital di Lina Sastri ad aprire la stagione del Teatro Vittorio Emanuele che si preannuncia ricca di appuntamenti e spettacoli. Saranno 13 gli spettacoli per il cartellone di musica e balletto dell'ente teatro presentato dal direttore artistico di Musica Matteo Pappalardo. Si comincia con un doppio appuntamento il 16 e 17 novembre con il recital scritto e diretto da Lina Sastri. Il programma prevede anche due opere: "Tosca" di Puccini e il "Barbiere di Siviglia" di Rossini.

Spazio anche ad una produzione dell'ente teatro con l'omaggio a Freddie Mercury. Il primo gennaio torna il concerto di Capodanno. Per il cartellone della prosa, curato dal direttore artistico Simona Celi Zanetti, sono 12 gli spettacoli in programma con la presenza di grandi attori di riferimento del panorama nazionale come Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini, Marisa Laurito Alessandro Preziosi Gabriele Lavia, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e molti altri.

Ad aprire la stagione "Dracula"con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini, mentre concluderà la stagione "W le donne" di Riccardo Rossi. Il cartellone è stato presentato con un evento aperto al pubblico dalla nuova governance dell'ente teatro Orazio Miloro, Giuseppe Ministeri e Nino Principato e dal sovrintendente Gianfranco Scoglio. Presenti il sindaco Cateno De Luca e il deputato regionale Elvira Amata .

