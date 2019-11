Da Partinico al cinema, esce il 17 gennaio il primo film dei Me contro Te

Sono gli idoli dei ragazzini e arrivano da Partinico, in provincia di Palermo.

Luì e Sofì, meglio conosciuti come i Me contro Te, da Youtube sbarcano al cinema. I due famosi youtuber siciliani infatti - dominatori del web con 4 milioni e 300 mila iscritti sul loro canale e oltre 3 miliardi e 250 milioni di visualizzazioni dal 2014 ad oggi - fra 2 mesi arriveranno al cinema con il loro primo film, firmato Warner Bros.

Si intitolerà "La vendetta del signor S", e uscirà nelle sale il prossimo 17 gennaio. Lui è Luigi Calagna mentre Sofì è Sofia Scalia. I due giovanissimi parlano a bambini e ragazzi, e proprio il loro modo di comunicare ha permesso loro di vincere il premio Moige.

Il riconoscimento gli è stato assegnato "per aver stimolato la creatività dei ragazzi". Luigi e Sofia sono fidanzati e, come loro stessi spiegano, il loro primo film altro non è che "un'avventura nata da un nostro soggetto. Per la prima volta, ci ritroveremo faccia a faccia con il nostro principale antagonista, il Signor S".

© Riproduzione riservata