La vita del generale Dalla Chiesa, a Messina la mostra sull'"Eroe del nostro tempo"

Le tappe più significative della vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa tracciate in una mostra allestita nei saloni del Comando interregionale carabinieri “Culqualber” di Messina: dal periodo trascorso a combattere la criminalità corleonese alla breve fase prefettizia, passando per i sette anni alla guida della Legione carabinieri di Palermo.

Non mancano fotografie che lo ritraggono in momenti di vita privata, come quello con in braccio la nipotina Giulia, mentre indossa l'uniforme solenne, «quasi a volere rompere gli schemi», spiega il generale di brigata Michele Di Martino, curatore dell'evento dal titolo un “Eroe del nostro tempo”. D'impatto pure lo scatto che lo immortala in compagnia del figlio Nando, entrambi in alta uniforme.

