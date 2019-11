La street art di Irina Belaeva, l'artista che trasforma le buche di Messina in mosaici colorati

Trasforma le buche dei marciapiedi in opere di street art e lo fa per l'amore che nutre nei confronti della città che l'ha accolta. Irina Belaeva, in arte Irma, vive a Messina e, da qualche tempo, ha deciso di mettere l’arte al servizio della città.

Percorrendo a piedi il viale Boccetta è infatti possibile ammirare e camminare sui tappeti-mosaico realizzati dalla 55enne artista poliedrica, originaria della Bielorussia. Mosaici che colorano i marciapiedi spezzando il grigio che riveste le banchine e che contribuiscono al decoro della città, abbellendola e rendendola più sicura per i pedoni.

Per realizzare le sue opere, Irma non chiede nulla: ha avuto l’autorizzazione da parte del Comune, felicissimo di avere qualcuno in grado di contribuire in maniera così piacevole alla rigenerazione degli spazi urbani.

La sua è una vera e propria passione oltre che missione di portare il bello e il colore laddove prima vi era solo il grigio: “È triste vedere i buchi lungo i marciapiedi, per questo ho cominciato a raccogliere pezzi di mattonelle colorate dai cassoni delle ditte che eseguono lavori di ristrutturazione ma anche da scarti di amici e conoscenti. Ho cominciato a riempire i vuoti con il colore”.

"Ho pensato ai mosaici, anche se non li avevo mai fatti: il primo l'ho realizzato sulla mia terrazza, poi ho iniziato a crearli in strada, al posto delle buche, ed è nato il progetto "I tappeti di Irma". Dopo aver realizzato il mosaico al posto della buca, vado a casa e prego Dio che nessuno lo distrugga".

Irma affronta da sola le spese per realizzare i suoi mosaici: per questo accetta di buon grado il supporto di chiunque voglia contribuire alla sua mission, donando mattonelle e materiali di scarto. "Cari messinesi, vi chiedo di portarmi piastrelle, anche rotte, ma colorate. Come la vostra bella Sicilia".

© Riproduzione riservata