Boom di abbonamenti al Teatro di Messina, in 8 giorni superata quota mille

Sono già 1117, in pochissimi giorni, gli abbonamenti al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Un boom che quasi già raggiunge il dato conclusivo della scorsa stagione e che quindi segna un buon viatico per il nuovo management dell'ente e la conferma della bontà delle scelte fatte dai due direttori artistici.

A voler spacchettare il dato sugli abbonamenti, si scopre come la prosa abbia raccolto 894 tessere per l'intera stagione e la musica 223. L'anno scorso, a chiusura della campagna, si registrarono 1117 abbonati per la prosa e 249 per la musica per un totale di 1366.

Invece, i 1117 registrati sino a ieri sera, sono un dato relativo a soli otto giorni reali di apertura del botteghino e quindi è facile immaginare che il dato del 2018 possa essere facilmente superato nelle prossime settimane.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE