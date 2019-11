Festa a Belpasso per Santa Lucia, reliquiari in paese da tutta la Sicilia

“La fede nell’unità e nell’esercizio della carità” sarà questo il messaggio dei festeggiamenti 2019 per Santa Lucia a Belpasso, in concomitanza del 350esimo della distruzione e ricostruzione di Belpasso, dopo l’eruzione del 1669.

Una festa, organizzata con il patrocinio del Comune di Belpasso, dal comitato cittadino, il Circolo cittadino Santa Lucia, la fondazione “Carri di Santa Lucia", che si rinnova nella devozione, dando luce e splendore ad uno degli appuntamenti religiosi più belli del sud Italia, che passa da intensi momenti di preghiera, solenni processioni religiose, alle suggestive “Spaccate” dei Carri di Santa Lucia.

Domenica si apriranno apriranno ufficialmente i festeggiamenti con l’arrivo a Belpasso dei reliquiari della martire provenienti da tutta l’isola: Siracusa, Carlentini, Aci Catena e Catania.

Sarà monsignor Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa, a presiedere la celebrazione eucaristica delle 19, dopo un primo momento di preghiera, dinnanzi a tutte le reliquie.

L’11 e 12 dicembre, si entrerà nel vivo delle giornate dedicate a Santa Lucia con le più alte espressioni della devozione belpassese, che si rinnova ogni anno con le “spaccate” dei “Carri di Santa Lucia”, da parte di 5 quartieri cittadini: Matrice, Borrello, Sant’Antonio, Purgatorio, San Rocco.

Le candelore resteranno esposte in chiesa Madre e poi andranno in processione solo il 12 dicembre, giorno dell’Offerta della Cera. Il 13 i solenni festeggiamenti in chiesa Madre con la processione poi per tutto il centro cittadino.

Il 14 dicembre il fercolo di Santa Lucia giungerà in processione sino al cimitero per ricordare tutti i defunti di Belpasso e poi Ii 15 Dicembre il fercolo di Santa Lucia farà un Itinerario inedito raggiungendo alcune zone, come alcune Traverse di via Fiume, che non sono mai state toccate dalla processione. Nel corso della peregrinatio delle reliquie invece che iniziano la prossima settimana, il mezzobusto reliquiario raggiungerà anche Piano Tavola dove rimarrà per tre giorni.

