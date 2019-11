Taobuk, Ferruccio De Bortoli a Messina: "La Sicilia ha grandi potenzialità"

«Si può fare della buona industria in Sicilia, specialmente quella 4.0 in cui la dimensione non è così importante. La rete è poi una grandissima opportunità per commercializzare i prodotti siciliani ma anche per attrarre talenti che possono lavorare qui, in un ambiente gradevole e restare in contatto con il mondo. Bisogna avere un atteggiamento di apertura nei confronti degli investimenti esteri, che la Sicilia in parte già attrae».

È questa secondo Ferruccio De Bortoli la sfida che aspetta la Sicilia nel prossimo futuro. L'ex direttore ed editorialista del Corriere della Sera è intervenuto all'incontro organizzato da Taobuk, Taormina International book festival, dal titolo “Sguardi sul futuro".

Prospettive, visioni e analisi per superare la crisi di fiducia”, che si è tenuto nell'aula magna dell'Università. A dialogare con lui l'economista Francesco Grillo, massimo esperto del sistema produttivo cinese.

