Università di Messina, seimila studenti alle attività di orientamento

Si è conclusa la seconda edizione dell’International Skills Meeting-Rassegna Internazionale delle Competenze (ISM2019) ed è tempo di bilanci per gli enti che hanno collaborato alla realizzazione di un evento che ha animato l’intero plesso centrale dell’Università degli Studi di Messina.

All'iniziativa hanno partecipato quasi 6.000 tra studenti degli istituti scolastici della Sicilia e della Calabria, studenti universitari e studenti del Conservatorio, giovani laureati e professionisti, docenti, personale amministrativo, micro, piccole e medie imprese, organizzazioni no-profit e associazioni giovanili.

Anche per quest’anno le principali attività di ISM2019 hanno riguardato l'Orientamento, le Competenze, la Formazione e il Lavoro e hanno preso il via in occasione dell’evento inaugurale che si è svolto nell’Aula Magna dell’Ateneo Peloritano. Qui oltre 400 studenti e docenti provenienti da diversi istituti scolastici siciliani hanno potuto conoscere la storia di tre eccellenze messinesi, raccontando la loro esperienza di studio e lavoro.

Oltre alle attività di orientamento e recruitment, sono stati organizzati simulazioni, seminari e workshop (anche in lingua inglese) a cura dei 12 dipartimenti universitari e di circa 25 organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali. Sono stati coinvolti oltre 45 tra docenti e facilitatori per un totale di 100 ore di formazione che hanno fatto registrare 2500 presenze tra studenti universitari e studenti del Conservatorio, giovani laureati e professionisti, docenti, personale amministrativo, micro, piccole e medie imprese, organizzazioni no-profit e associazioni giovanili.

