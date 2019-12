Il meteo non ferma i turisti, oltre 1500 visitatori al Teatro Antico di Taormina

Il cielo nuvoloso e qualche goccia di pioggia occasionale non hanno fermato ieri a Taormina i turisti alla scoperta dei principali monumenti. Oltre 1.500, infatti, i visitatori del Teatro Antico in occasione dell’ingresso gratuito della prima domenica del mese.

In maggioranza turisti stranieri, numerose i gruppi di giapponesi e asiatici, ma anche italiani e comitive di siciliani che si sono dati appuntamento a teatro per godere della bellezza del monumento, dell’Antiquarium e degli scorci sul paesaggio. L’ingresso gratuito in tutti i siti del Parco torna domenica 5 gennaio.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE