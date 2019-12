Festa per Santa Lucia a Siracusa, diretta su Rtp e Gazzettadelsud.it

Sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a presiedere il solenne pontificale venerdì 13 alle 11 nella Cattedrale di Siracusa per la festa di Santa Lucia.

Una festa già iniziata con le visite delle reliquie nelle parrocchie della diocesi, che ufficialmente prenderà il via giovedì 12 con la traslazione del simulacro dalla nicchia della cappella all’altare maggiore della Cattedrale.

In serata i primi vespri solenni, presieduti dall’arcivescovo di Siracusa, Salvatore Pappalardo, durante i quali il sindaco della città offrirà un cero a Santa Lucia, mentre i sindaci dei comuni della provincia porteranno all’altare prodotti tipici dei territori.

La processione l’indomani prenderà il via alle 15.30 e porterà il simulacro nel Santuario di Santa Lucia dove resterà per l’Ottavario. Tanti gli eventi collaterali: la tredicesima edizione di “Note per Lucia”, mercoledì 11 in Cattedrale, curata dalla Kairos in collaborazione con Ufficio diocesano Pastorale Turismo e Istituto San Metodio, e la raccolta di occhiali usati, sabato 14 e domenica 15 in piazza Santa Lucia, in collaborazione con il Lions Club “Siracusa Host”.

Sabato 21, giorno dopo l’Ottava, musical “Luce. Lucia di Siracusa”, che si terrà nella cripta del santuario della Madonna delle Lacrime.

La festa sarà in onda giorno 13 dalle 15 su Rtp​ (canale 517 del digitale terrestre), su Tgs (canale 15 del digitale terrestre), su Viva l'Italia Channel (canali 875 e 879 di Sky), in streaming su www.gazzettadelsud.it e www.gds.it e sulle rispettive pagine Facebook, con il commento di Salvo La Rosa e Aurora Fiorenza.

© Riproduzione riservata