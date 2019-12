In tour per i 10 anni di carriera, Il Volo raddoppia la data di Taormina

Non basta una data al teatro antico di Taormina per festeggiare i 10 anni di carriera de Il Volo. Alla data già annunciata del 4 settembre si aggiunge una seconda, il giorno dopo, 5 settembre.

Il primo incontro tra Piero, Gianluca e Ignazio risale al 2009: tre voci incredibili che quest’anno festeggiano 10 anni di grandi successi in tutto il mondo, celebrati anche dalle insegne luminose che gli sono state dedicate a Times Square, New York, in occasione dell’uscita del best of “10 Years” (Sony Music) e dei prossimi concerti negli Stati Uniti.

Dopo un tour che li ha portati in Giappone, in Europa e in America Latina, nel 2020 IL Volo, oltre ai già annunciati concerti in Nord America, ha in serbo delle date speciali in Italia.

Inoltre il trio che conquista la platee internazionali, a novembre 2020 si esibirà nei principali palasport d’Italia a Torino, Milano e Roma.

I biglietti per la nuova data di Taormina saranno disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali da sabato 21 dicembre alle 11.

