Messina, un coro Gospel da Washington per il concerto di Natale al Vittorio Emanuele

Si terrà al Teatro Vittorio Emanuele il prossimo 26 dicembre, con inizio alle 21, il tradizionale “Concerto di Natale” con un gruppo Gospel di altissima qualità proveniente da Washington e formato da 14 elementi e base ritmica.

Voci vibranti, colori, suoni, ritmo, battito di mani, è questo lo spettacolo proposto in un crescendo di misticismo, di religiosità vera fra variegate melodie, brani della grande tradizione ed inni alla felicità ed alla vita, dove si potrà apprezzare, la grande statura vocale del leader Danell Daymon che dal 2001 ad oggi ha collezionato innumerevoli riconoscimenti e partecipazioni su tutti il Chicago Music Awards “best voice” e nel 2012 vincitore dell’ambitissimo “How Sweet the Sound”, il prestigioso Festival delle migliori formazioni Gospel degli Usa.

La sua recente apparizione a Las Vegas al fianco di Mr. Bobby Jones, come guest star vocalist, ha entusiasmato il pubblico presente con i suoi trascinanti set dove l'impetuosa voce ha sopraffatto l'intera corale. Le partecipazioni nei tour con Fred Hammond, Yolanda Adams, Ricky Dillard, Marvin Sapp e non ultimo Jesse Dixon, tutti artisti stellar award del grande Gospel Americano, gli hanno attribuito il doveroso riconoscimento che oggi è patrimonio della intera comunità Gospel degli Stati Uniti.

Danell Daymon riesce a coniugare le grandi potenzialità del suo Coro con le pregevoli doti dei suoi solisti (tra cui spicca la sua impareggiabile voce) e da questa magnifica sinergia nascono brani del grande repertorio tradizionale innestato da arrangiamenti più contemporanei. Una performance con una forte carica spirituale tipica Gospel Live di altissimo livello.

Verranno proposti i pezzi della tradizione del Natale: da “White Christmas” a “Santa claus is comin to town” da “Jingle bells” a “Last Christmas” passando per “Happy Christmas”, “All I want for Christmas is you” e “Oh Happy Day”. Il concerto si terrà, come detto, il 26 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e i biglietti sono disponibili sul sito ticketone ed in tutti i punti vendita.

