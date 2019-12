Terremoto del 1908 a Messina, l'ora che cancellò la storia: da oggi le iniziative

Comincia oggi, 27 dicembre, alle 17.30, al Palacultura, il ricco programma di appuntamenti per commemorare il 111° Anniversario del Terremoto. “Notte Funesta”, cronaca dell'ora in cui si cancellò la storia è l'evento pensato dall'Assessore alla Cultura Enzo Caruso, in sinergia con l'assessore Massimo Minutoli e l'esperto alla protezione civile Antonio Rizzo, per rivivere insieme il dramma di quella notte. sulle note di alcuni brani dell'Aida eseguiti dall'Orchestra a Fiati del Conservatorio Corelli.

Musica, filmati e la riproduzione sonora dei 32 tragici secondi che cancellarono Messina, accompagneranno il pubblico non solo nel ricordo di personaggi illustri appartenenti al mondo della cultura messinese che perirono sotto le macerie insieme alle 80.000 vittime, ma anche nell'ascolto di 111 nomi di comuni cittadini messinesi, nell'ambito del progetto “Ritrovare la memoria”, a cura di Dino Calderone e Francesco Rubino, con la partecipazione degli Ordini e delle associazioni..

Nel Foyer del Palacultura saranno visitabili una esposizione di materiale e video sulla Protezione civile e sulle buone pratiche di comportamento, a cura del dipartimento comunale e delle associazioni; una esposizione della campagna “Diamoci una scossa”, organizzata dagli Ordini degli ingegneri e architetti e una di documenti dell'Archivio storico e della Biblioteca comunale.

Domani, alle 5.21, “Una luce per ricordare” nelle case dei messinesi a cura del “Comitato Cittadino 100 Messinesi per Messina 2mila8”; alle 5.21, “Un suono per ricordare” sulle navi in porto e in transito nello Stretto fischi con sirene di bordo, con la collaborazione della Capitaneria e di Rfi; alle 9, al Gran Camposanto la deposizione di una corona di fiori in memoria degli oltre 80mila morti, alla presenza del sindaco De Luca, del prefetto Librizzi, del vescovo ausiliare Di Pietro, degli assessori Minutoli e Caruso, di istituzioni, associazioni, strutture operative della Protezione civile e delle Forze armate; alle 9.30, sempre al Gran Camposanto - dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico, “28 dicembre 1908: viaggio nella memoria - l'iconografia del terremoto in mostra al Gran Camposanto”, visita guidata a cura di Dario De Pasquale; a seguire, visita guidata da Teresa Altamore nel Cimitero monumentale; alle 11, a piazza Don Fano, omaggio floreale della Città davanti alla targa marmorea, inaugurata il 28 dicembre 2008, in occasione delle celebrazioni promosse per il Centenario del terremoto.

Alle 11.30, Comunità elleniche dello Stretto, suffragio all'edicola votiva di San Nicola dei Greci, sulla via Garibaldi di fronte alla Prefettura, alla presenza di Daniele Macris, di padre Cucinotta e padre Amante; alle 12, a Largo della Marina Russa, presenti il Console onorario della Federazione russa Nanni Ricevuto ed il governatore dell'Arciconfraternita dei Catalani Marco Grassi, la deposizione di una corona al Monumento dei Marinai Russi; alle 16, a piazza dell'Unità d'Italia, “Memorial Giuseppe Micheli”… L'Angelo della rinascita, ricordo ed omaggio floreale; alle 16.30, al Palacultura, nella Sala Palumbo, il convegno “Memorie e testimonianze del terremoto - maremoto di Messina del 1908”, con la proiezione del documentario “La Messina di una volta e che non c'è più”, a cura di Egidio Bernava, con gli interventi di Dario Caroniti; di mons. Cesare Di Pietro; di Giuseppe Rando, del sindaco De Luca e dell'assessore Caruso; alle 18, al Tempio S. Francesco all'Immacolata, santa messa in suffragio delle vittime presieduta da mons. Accolla.

Alle 19.30, al Palacultura, l'inaugurazione della mostra fotografica del maestro Alinari su “Messina prima e dopo il disastro”. Lunedì 30, alle 10.30, nella Sala Falcone Borsellino, presentazione in collaborazione con l'Ingv del Progetto Mems di monitoraggio di siti strategici della Città di Messina, con il dirigente regionale, Bruno Manfrè e l'esperto Antonio Rizzo; alle 17, il Comitato Messina 908 e l'associazione “Antonello da Messina”, alla libreria Feltrinelli, con un “Incontro per ricordare persone e fatti dimenticati”; alle 18.30, nella chiesa S. Giovanni di Malta, Messina 28 dicembre 1908 “Un minuto prima e un minuto dopo”, proiezione di immagini e considerazioni a cura di Nino Principato in sinergia con l'associazione Aura.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE