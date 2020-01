Opera, al Teatro di Messina il soprano Svetlana Kasyan e il tenore Zoran Todorovich

Non si è ancora spenta l'eco del Concerto di Capodanno ma la stagione musicale del Teatro di Messina propone un evento di straordinario spessore artistico: il 3 e 5 gennaio, infatti, il soprano Svetlana Kasyan e il tenore Zoran Todorovich - due delle più belle voci del panorama lirico internazionale - saranno protagonisti di un Gala da non perdere, in cui verranno eseguite splendide pagine del repertorio operistico.

In programma, arie e duetti tratti dai capolavori di Verdi, Puccini, Giordano, Massenet, Cilea e Catalani. Con loro, naturalmente, l'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretta dal Maestro Claudio Maria Micheli.

