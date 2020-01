Sicilia snodo del traffico di esseri umani, armi e petrolio: a Nello Scavo il premio "Giuseppe Fava"

"Ci sono figure in passato, sospettate di avere avuto contatti con i clan Ercolano e Santapaola. Un triangolo di italiani con maltesi e con libici. Posso confermarti che l'inchiesta va avanti". Nello Scavo, 47 anni, giornalista di Avvenire, ha ritirato a Catania il premio nazionale di giornalismo “Giuseppe Fava”, assegnato anche alle freelance Nancy Porsia e Francesca Mannocchi.

Nello è siciliano di Scordia e quel premio, secondo lui, non è un riconoscimento del lavoro svolto: "L'ho capito quando me lo hanno messo in mano. L'ho capito in quel momento che questo non è un premio. È un mandato".

