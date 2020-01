Nek in tour sbarca in Sicilia: concerti a Catania e Palermo

Sarà Nek ad inaugurare il nuovo anno di concerti organizzati da Puntoeacapo: l’amato cantautore sarà in Sicilia per due imperdibili live del tour “Il mio gioco preferito – European tour”: giovedì 16 gennaio al teatro Metropolitan di Catania (alle 21) e sabato 18 gennaio al teatro Golden di Palermo (alle 21), con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti sono disponibili on line, nei punti vendita dei circuiti abituali e ai botteghini dei teatri che ospitano gli eventi.

Con lui sul palco ci saranno Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth).

Più di due ore di concerto per circa 30 brani in scaletta, che spaziano dalle intramontabili hit come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te” ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti, “Il mio gioco preferito – parte prima”. Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

È in radio “Cosa ci ha fatto l'amore”, l’ultimo singolo di NEK Filippo Neviani estratto dal suo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima”.

A volte dopo anni di lontananza, l’amore può essere ritrovato, perché l’amore rimane l’unico caos

che si è disposti a sopportare: questo è il concetto su cui si basa “Cosa ci ha fatto l'amore”, brano scritto da Nek, Davide Simonetta e Alex Andrea “Raige” Vella.

