Federico, da Gaggi fino a New York in volo sulle ali di una voce possente

«La musica: il mio primo amore. Non so bene come possa nascere la passione per essa. C'è e basta. Iniziai a cantare davvero molto piccolo. Avevo circa 8 anni e l'emozione di stare sul palco è stata così forte che non ho potuto più farne a meno». La dote ricevuta in dono era proprio la sua voce possente, e solo il tempo investito nello studio e la sua tenacia gli avrebbero riservato grandi soddisfazioni portandolo ad esibirsi in giro per il mondo. Come un grande film.

Il ventiquattrenne Federico Parisi, unico siciliano che fa parte del quartetto "The Four italian tenors", che inizialmente vantava nel proprio organico anche la bravura di Alberto Urso, è di Gaggi, piccolo comune vicino la perla dello Ionio, Taormina. Radici profonde da rivendicare con orgoglio che comunque gli hanno dato la possibilità di spiccare il volo verso palchi prestigiosi.

