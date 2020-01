L'artista messinese Michele D'Avenia rappresenta l'Italia in una mostra in Connecticut

Originario di Sesto San Giovanni, ma messinese a tutti gli effetti, Michele D'Avenia, classe 1964, ha votato la sua vita all'arte e, con talento, pazienza e tenacia, è arrivato a cogliere anche prestigiosi riconoscimenti come quello conseguito proprio in questi giorni, allorché è stato selezionato in una mostra collettiva americana, “Contemporany Realism”, che si tiene presso alla “Cavalier Ebanks Galleries” di Greenwich, un importante centro urbano del Connecticut.

La mostra espone una serie di artisti internazionali, una trentina di pittori, autori di opere legate al realismo artistico, alla fusione tra arte e vita quotidiana, che descrivono situazioni di tutti i giorni, «immagini di grande impatto emozionale che evocano sentimenti e sensazioni legati a gesti del quotidiano e a istanti colti e fermati nel loro divenire».

