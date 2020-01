“La notte nazionale dei liceo classico” si apre a Messina con il libro di Stefania Auci

“La notte nazionale dei liceo classico” si è aperta a Messina con una lunga fila di studenti che aspettava la firma del libro “I Leoni di Sicilia” di Stefania Auci. L’autrice intervenuta alla manifestazione si è attentamente soffermata con ogni studente del liceo classico La Farina.

Proprio l’istituto di Messina partecipa oggi alla manifestazione con molte iniziative, tra cui l’incontro con l’autrice dei “I Leoni di Sicilia”. Alla notte del liceo classico aderiscono 434 licei classici in tutta Italia per promuovere la cultura classica tra i ragazzi e favorire così le iscrizioni a questo corso liceale.

"La Sicilia fra arte, storia e letteratura" è il tema della “Notte da sogno” a Messina

Si tratta della sesta edizione, per il liceo La Farina, della manifestazione che prevede oltre all’incontro con la Auci a palazzo Zanca, molte iniziative all’interno della scuola fino alle 24. La notte si concluderà con la lettura in contemporanea in tutti i licei, di un brano tratto dall’Agamennone di Eschilo.

