Attenti a quei due, su Rtp tornano insieme Litterio e Salvo La Rosa

Di nuovo insieme, e a grande richiesta. Ma è anche vero che non si sono mai lasciati: Salvo La Rosa e Litterio non potevano restare troppo a lungo lontano da un palcoscenico, il pubblico li reclama, è orfano di gag, sketch. Oltre vent’anni da quelle prime puntate che erano diventate un appuntamento fisso per molte famiglie siciliane, ritorna l’”atroce” (lo dicono loro…) coppia e si sistema comodamente nel salotto, innanzitutto, di casa La Rosa dove il buon Enrico Guarneri si presenterà ogni sera per un bel po’ di giorni.

Un escamotage ben riuscito – non è dato sapere se si fermerà anche a cena … - che darà il “la” ai due artisti per recuperare la formula dell’intrattenimento elegante, e della ribalta di spettacolo. Prima in tv e poi in teatro. Intanto le prime “avventure” salottiere hanno una data: dal 24 al 27 febbraio al Teatro ABC di Catania, saranno registrate le prime puntate che poi andranno in onda su Rtp e Tgs dal 10 marzo: tre serate a settimana, ogni martedì, mercoledì e la domenica; alle 21.40 con replica alle 23.30.

«Racconteremo i momenti più belli della nostra avventura, marchiata La Rosa e Litterio – spiega Salvo La Rosa –. Ogni sera io aprirò il mio salotto ad Enrico e lui, ospite graditissimo, ripercorrerà con me quello che abbiamo fatto in vent’anni e passa di lavoro». Da oggi si può anche telefonare per partecipare live alle registrazioni: per prenotarsi (ingresso libero) si può chiamare da martedì a sabato, dalle 16 alle 18, al numero 351.9246282.

La regia sarà di Natale Zennaro, l’assistenza tecnica di Videobank; stesso gruppo logistico anche per le prossime puntate della grande avventura di Tgs e Rtp in giro per raccontare le manifestazioni più seguite dell’Isola e non solo. Prossimo appuntamento, la festa di Sant’Agata a Catania dal 3 al 5 febbraio.

Salvo La Rosa racconterà la Patrona lungo tre dirette, che l’anno scorso hanno ottenuto ascolti straordinari. E siccome lui è uno e trino, subito dopo volerà a Sanremo: la lunga maratona per raccontare il festival inizierà anch’essa il 3 febbraio con Marina Mistretta che lascerà poi il testimone a Salvo La Rosa dal 6 al 9.

E ritorniamo allo spettacolo: da aprile, partirà la tournée teatrale, per il momento una ventina di date srotolate in tutta la Sicilia, fino a maggio. “Io sono l’altro 2.0”, il signor La Rosa con Litterio sul palcoscenico e bisogna stare sul serio “attenti a quei due”, con qualche irruzione “autorizzata” di amici, artisti, attori, comici e cantanti. Enrico Guarneri è reduce dal grande successo di “Mastro don Gesualdo” diretto da Guglielmo Ferro, che approderà al Teatro Massimo di Palermo a metà aprile; e nel frattempo, sta provando il “Liolà” che debutterà a breve.

