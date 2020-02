Messina diventa set cinematografico per la serie tv “Anna” del regista Ammaniti

Ancora una volta Messina è stata location ideale per un set cinematografico, questa volta per esaltare le atmosfere di una storia ambientata in un futuro post-apocalittico, in cui la bellezza di paesaggi e luoghi è solo un ricordo, in contrasto con un presente di abbandono e desolazione.

Dopo la prima tranche nella campagna romana, qualche settimana fa sono approdate in Sicilia le riprese di “Anna”, di Niccolò Ammaniti, serie prodotta da Sky con Wildside, Arte France e Kwaï.

