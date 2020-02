Il SalinaDocFest 2020 sarà dedicato ai giovani: il via il 23 settembre

Stabilite le date della XIV edizione del SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo a cura della regista Giovanna Taviani. L'evento, la cui sede naturale è Salina, sarà dal 23 al 26 settembre 2020. L'edizione di quest'anno avrà come tema i giovani e quindi il concorso internazionale per la selezione dei documentari da presentare in gara al festival è stato nominato “Giovani”.

Saranno ammessi al concorso storie di giovani o di una ritrovata età giovane dei nostri paesi del Mediterraneo. Chi volesse partecipare e presentare il proprio documentario al concorso potrà farlo entro il 30 giugno 2020 a patto che sia un documentario inedito, di una durata non inferiore ai 40 minuti e realizzato dopo il primo ottobre 2019. Ai vincitori del festival saranno assegnati due premi: il “Tasca D'Oro” come miglior documentario dal valore di oltre 2000 euro ed il premio del Pubblico “Signum”.

La giuria di esperti, ancora da nominare, sarà composta da personalità pubbliche e di rilevo del settore culturale e cinematografico. Il “SalinaDocFest” sarà sostenuto, come ogni anno, dalle amministrazioni comunali di Malfa e Santa Marina Salina oltre che dalle principali aziende private operanti alle Eolie. Un'occasione per far conoscere l'arcipelago eoliano, ed in particolare Salina, in tutto il mondo e per creare un certo movimento turistico culturale in un periodo ritenuto di bassa stagione come settembre.

