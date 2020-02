Il regista Pupi Avati inaugura l'anno accademico dell'Università di Messina

Il regista bolognese Pupi Avati, 81 anni, sarà l'ospite d'onore della cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Messina, che avrà luogo al Teatro Vittorio Emanuele, con inizio alle 16,30. La scelta del luogo non è stata casuale, così come in una precedente edizione si scelse il Museo regionale.

Avati ha diretto 50 film, scritto 51 sceneggiature, 16 libri, è stato candidato a 12 David di Donatello di cui 3 vinti ed è considerato uno dei più grandi maestri del Cinema italiano: oggi è il suo giorno.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE