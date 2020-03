Pesca del pescespada nello Stretto di Messina, le feluche patrimonio da tutelare

«Diventa realtà il progetto di salvaguardia e promozione del tradizionale sistema di pesca del pescespada con le feluche, imbarcazioni tipiche che si usano nello Stretto di Messina. Dopo l'approvazione della legge quadro sulla pesca, la 9/2019, varata dall'Ars, e in particolare l'art. 6, da me promosso, il dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha approvato, con decreto del dirigente generale, il programma di tutela e valorizzazione delle feluche che dà il via alle azioni concrete».

È soddisfatta del traguardo raggiunto la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana, prima firmataria dell'iniziativa di legge che punta a non far scomparire, anzi a potenziare il patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione. L'obiettivo è tutelare la caratteristica filiera del pescespada e riportare agli antichi fasti un prodotto-simbolo della città di Messina, nonché eccellenza gastronomica siciliana.

