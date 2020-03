Taormina, un ruolo per la Badia Vecchia: torna in vita l'ex museo archeologico

Il Comune studia un piano per tentare di riportare “in vita” la Badia Vecchia, l'ormai ex museo archeologico di Taormina che tale non sarà più e sul quale si cerca una soluzione in grado di ridare un ruolo al patrimonio comunale.

La vecchia destinazione d'uso è ormai da considerarsi archiviata. L'immobile ubicato in via Circonvallazione è chiuso da un ventennio e sarà invece il Parco di Naxos-Taormina, con un suo progetto, a dare alla città in un altro sito - cioè a Palazzo Ciampoli - quel museo che in passato si era ipotizzato alla Badia Vecchia.

Anche l'assessore alla Cultura, Francesca Gullotta, di recente non ha fatto mistero del suo disappunto e dell'amarezza per lo scenario che ha trovato al suo insediamento con l'Amministrazione eletta nella primavera 2018.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE