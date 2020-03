“Di nuovo Insieme”, Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri dal 10 marzo su Rtp e Tgs

Comincia una nuova avventura che è anche un ritorno, per Salvo La Rosa e Enrico Guarneri. “Di nuovo insieme” è infatti il titolo del format che andrà in onda dal 10 marzo sulle emittenti Rtp e Tgs, per tre mesi ogni martedì, mercoledì e domenica alle 21.40, con replica alle 23.30 e in streaming sui siti della Gazzetta del Sud e Gds e sul Salvo La Rosa Official.

Quindici puntate di spettacolo, puro e buon umore, per tornare a sorridere nel clima di tensione che, inevitabilmente, porta l'emergenza sanitaria che anche la nostra regione sta attraversando. Lo spettacolo è ambientato in teatro e rappresenta il salotto di casa La Rosa, la scenografia è curata da Salvo Manciagli, la regia da Natale Zennaro, il coordinamento teatrale è di Antonello Capodici e la realizzazione tecnica di Videobank. Insieme all'attrice Nadia De Luca nei panni della portinaia del palazzo, in scena la storica coppia, con La Rosa nella veste di sè stesso e Guarneri nel ruolo di Litterio.

Nuove e vecchie gags per l'attore catanese che fa ridere da più di vent'anni il popolo televisivo e teatrale isolano e per il noto conduttore che governa, con consueta professionalità, lo spazio scenico e i meccanismi televisivi. Parlano, d'altronde, da soli gli anni del talk-show “Insieme”, condotto su Antenna Sicilia dal 1994 al 2015, e con Litterio come ospite principale dal 1998. Agli esordi più talk e successivamente più show, il programma d'intrattenimento è stato collettore della comicità siciliana, ribalta per tanti cabarettisti ma anche vetrina per numerosi attori e cantanti di respiro nazionale.

In questi anni di spettacolo televisivo, la coppia, diventata un vero “marchio di fabbrica”, in turnèe con un pulmino, ha battuto, per teatri e piazze, tutta la Sicilia e ha esportato il brand oltre i confini nazionali, dall'Europa all'Australia, presso le comunità di siciliani desiderosi, non solo di risate, ma anche di aria della propria terra. Oggi quest'acclamato duo torna, con l'idea del Direttore artistico di RTP di costruire un prodotto televisivo di respiro regionale: il format infatti è registrato a Catania e trasmesso sull'emittente messinese e quella palermitana.

La Rosa e Guarneri saranno in scena anche nei teatri siciliani per due mesi e a Messina al Teatro Annibale il 23 e il 24 maggio, con la pièce “Io sono l'altro 2.0” diretta dallo stesso Capodici, dove vedremo Litterio e, soprattutto Guarneri, “dibattuto” fra il teatro leggero e impegnato, e, insieme agli attori Rosario Marco Amato e Alessandra Falci, in azione con il compagno d'arte di sempre, pronto a raccontare nuove storie e nuove avventure. Un'avventura (15 puntate) che sancisce il ritorno della irresistibile coppia siciliana

