“Di nuovo insieme”, in tv la coppia La Rosa-Litterio: soffio di leggerezza terapeutica

Un po’ se lo aspettavano, un altro po’ ci speravano … ma questo abbraccio così sincero e totalizzante, è una bellissima sorpresa sia per il signo’ La Rosa che per il buon Litterio. Il loro format “Di nuovo insieme” sta andando benissimo sia su TGS e su RTP, che su Canale 254 del digitale terrestre: numeri impegnativi, per un “salotto” che - appunto perché tutte le puntate sono state registrate prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus - naviga in un mare di leggerezza e di risate. Un soffio di serenità che, invece di sembrare fuori contesto, riesce a regalare attimi spensierati agli spettatori. «Il successo ce lo aspettavamo perché ci era stato richiesto a gran voce – spiega Salvo La Rosa che ha “aperto” al pubblico il virtuale salotto di casa sua, dove accoglie Enrico Guarneri, inossidabile Litterio -, ma è stato lo stesso un risultato che ci ha favorevolmente meravigliato. In tre settimane, e sei puntate (più le repliche) è stato un crescendo e un successo importante, sia sui due canali televisivi che in streaming sui siti di Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud». Senza contare il rilancio sui canali social delle emittenti e dei quotidiani. «I dati di ascolto sono veramente lusinghieri, li monitoriamo tramite TGS dove sono rilevati mensilmente. Insomma, il nostro grazie arriva cu tutt’u cori».

Ad inizio marzo ci siamo posti il problema se andare in onda oppure no, l’emergenza era appena scoppiata. Ma poi ci siamo detti che era giusto offrire al pubblico un’ora per sorridere insieme in maniera garbata: e visto che tutte le puntate sono state registrate prima dello stop, non ci sono riferimenti all’epidemia, sembriamo tutti spensierati. E questa nostra serenità risulta “terapeutica” per chi ci guarda». Tant’è vero che le repliche sono cresciute: “Di nuovo Insieme” va in onda tre volte a settimana: ogni martedì, mercoledì (quindi, stasera e domani) alle 21,40 e in replica alle 23, poi la domenica alle 21,40 le due puntate “incucchiate” (termine onomatopeico di Salvo La Rosa, sic). «Ma siccome non c’è il calcio, abbiamo pensato di “riempire” lo spazio domenicale pomeridiano, in attesa che torni “TGS studio stadio”, con un’altra replica di due puntate, alle 14,35 circa dopo il tg».

Una bella avventura quella di “Di nuovo Insieme”, nata in teatro – le puntate sono state tutte registrate live all’ABC di Catania – e trasferita in tv. Insomma, nel salotto di casa La Rosa succede di tutto, anche con l’aiuto di una “portinaia” veramente sui generis (la interpreta Nadia de Luca); scenografia di Salvo Manciagli, regia tv di Natale Zennaro, coordinamento teatrale di Antonello Capodici e realizzazione tecnica di VideoBank. Salvo La Rosa è anche molto attivo sui suoi canali social, dove conduce spesso dirette con protagonisti del mondo dello spettacolo. Oggi, sul suo canale Instagram, intervista Diletta Leotta, tra l’altro protagonista dell’ultima copertina del mensile “Gattopardo”. In tutto in attesa del tour teatrale dei due artisti che, secondo il vecchio calendario, sarebbe partito domani, ma ovviamente si è fermato ed è rimandato all’estate.

© Riproduzione riservata