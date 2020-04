Taormina, un piano per ristrutturare le due torrette del Parco Trevelyan

Aspettando il ritorno alla normalità il Comune di Taormina prova a portare avanti alcuni interventi pubblici in vista dei prossimi mesi e, tra questi, c'è un piano “salva beehive” per la ristrutturazione delle antiche torrette del Parco Trevelyan.

Si cerca, in tal senso, di ottenere dalla Regione Siciliana l'assegnazione definitiva di un finanziamento da 800.000 euro per una torretta (l'ex casa del Custode), ma si punta anche ad un secondo finanziamento per la torretta principale, che necessiterebbe però di circa 1,5 milioni di euro per essere salvata dal pericolo di crollo e restituita quindi alla pubblica fruizione dopo un ventennio ormai dall'avvenuta chiusura.

