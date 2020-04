I riti pasquali di Messina in diretta su Rtp

Oggi RTP trasmetterà in diretta alle 15 la Via Crucis di Messina mentre alle 15.40 andrà in onda la registrazione della processione delle Barette dell'anno scorso.

Com'è noto, per rispettare le disposizioni in materia di limitazioni per l'emergenza coronavirus, tutte le processioni e le espressioni della pietà popolare legate alla Settimana Santa sono sospese mentre le celebrazioni in Cattedrale e nelle parrocchie, si svolgeranno senza fedeli.

Domani alle 22.30 RTP trasmetterà in diretta dall'Arcidiocesi la veglia pasquale. Per consentire la diretta l'edizione serale del tg sarà anticipata alle 22.

I riti si concluderanno la domenica di Pasqua con la messa delle 10 dal Duomo di Messina che RTP trasmetterà in diretta. Sempre domenica alle 17.30 andrà in onda la registrazione della processione degli Spampanati che si é svolta l'anno scorso, e che quest'anno non si terrà per la prima volta nella sua storia secolare.

