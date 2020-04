Informazione, Rtp scala la classifica: dodicesima tv locale in Italia

Incrementi record per gli ascolti di Rtp, Radio Televisione Peloritana, l'emittente del gruppo Ses-Gazzetta del Sud. Secondo la panoramica nazionale degli ascolti nel periodo di diffusione del Coronavirus, la tv messinese ha scalato le classifiche dimostrando una tra le migliori performance, a livello nazionale, delle emittenti locali.

Rtp, infatti, si classifica dodicesima in tutta italia e al 19° posto per ascolti dei notiziari. I dati parlano di oltre 40 mila contatti medi con punte di centomila ascolti durante la serata, in concomitanza del tg delle 19,30.

Al centro l'informazione quotidiana con i due tg delle 13,50 e delle 19,30 e, soprattutto in questo ultimo periodo, gli spazi di approfondimento con interviste ed esperti con "In Salute" condotto il giovedì da Marina Bottari e "Scirocco", il talk show del venerdì sera con Emilio Pintaldi.

