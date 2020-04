Arber, il medico italo-albanese di Patti: "Voglio dare il mio contributo contro il Covid"

Fu la prima ondata massiccia di un grande esodo, quello dei primi anni Novanta, quando tantissimi albanesi raggiunsero l'Italia scappando da una crisi economica terribile e dalle macerie della dittatura comunista. Il Belpaese appariva il porto sicuro dove ricominciare a sognare. Ma non era tutto rose e fiori perché per molti di quegli uomini e quelle donne significava ripartire con sacrificio lontano da casa. Tra questi, non subito, esattamente nel 1992, c'erano Ismete Selmanaj Leba e suo marito Dashamir. Entrambi ingegneri. Lei, che si sarebbe affermata nel nostro paese come scrittrice, in grembo, portava proprio il suo primogenito Arber, nato a Patti, oggi ventiseienne che si reputa figlio di due culture, distanti ma al tempo stesso molto vicine. Quella siciliana e quella albanese. E che ha realizzato il suo sogno di studiare medicina con brillanti risultati: un 110 e lode e un abilitazione ottenuta da poco più di un mese. Una passione per la Medicina coltivata in tutti questi anni e che ora, nell'era della lotta al Covid-19, per Arber, diventa una vera e propria missione. «Voglio dare il mio piccolo contributo alla causa», dice sorridendo.

«I miei sono approdati in Italia appena sposati - racconta il neomedico - e dopo tutta una serie di vicissitudini sono arrivati in Sicilia dopo essere sbarcati in Puglia. Prima a Brolo, poi a Capo d'Orlando, e infine a Rocca di Caprileone, da dove non si sono più mossi». Ha fatto tutte le scuole a Capo d' Orlando con mamma Ismete che gli ha trasmesso la passione per la lettura e non solo. «Le radici sono state mantenute. Io sono bilingue come i miei fratelli e a casa parliamo sempre albanese. Il legame con il mio Paese di origine si è mantenuto anche per gli affetti che vivevano lì, i miei nonni e i miei zii. E devo dire che i miei mi hanno fatto sempre sentire fiero delle mie origini». In casa però il piccolo con occhi vivi allenava anche la curiosità che muove il mondo e si informava su tutto. «Sognavo di fare medicina sin dal liceo. Nel 2012 mi sono trasferito a Bologna ma non superando subito il test di ammissione, mi iscrissi a Filosofia. Un anno intenso, portato avanti con entusiasmo e ottimi voti e che tuttora non considero una perdita di tempo. Poi la seconda volta andò bene. Mi sono laureato con il massimo dei voti lo scorso luglio e ora sono in attesa di fare la scuola di specializzazione, possibilmente in psichiatria».

