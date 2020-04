Biblioteca a domicilio ai tempi del Coronavirus: iniziativa di successo a Roccalumera

Sta riscuotendo un grosso successo il progetto la “Biblioteca a domicilio”, attivato in occasione dell'emergenza Covid-19 a Roccalumera.

Rimanendo forzatamente in casa tantissimi cittadini hanno telefonato al Comune per avere un libro al proprio domicilio, riuscendo così a trascorrere sereni pomeriggi di lettura. Adesso, in occasione della giornata mondiale del libro, la Biblioteca comunale di Roccalumera ha aderito al progetto “Il Maggio dei Libri” , una campagna nazionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Si tratta di una iniziativa promossa per valorizzare la lettura come elemento di crescita personale e collettiva. L'assessore Natia Lucia Basile, con delega alla Cultura, ha manifestato entusiasmo verso questa iniziativa «poiché costituisce uno stimolo per l'attenzione verso un settore che deve essere sostenuto e valorizzato - ha dichiarato - sia per la materia trattata che per la fascia di utenti interessati».

Poi, recependo una riflessione del grande Garcia Lorca, ha evidenziato: «Non di solo di pane vive l'uomo», intendendo con tale accezione che «la cultura rappresenta la vera crescita di una collettività e che la parola “libri” equivale a dire “amore”.

In verità “Il Maggio dei Libri” rappresenta un significativo evento la cui conclusione è prevista per il prossimo 31 ottobre, e vuole essere la vera occasione per «incentivare alla lettura - ha concluso l'assessore comunale con delega alla Cultura, Natia Basile - nonché per allargare la possibilità di fruire dell'archivio della davvero molto fornita biblioteca comunale, prospettando anche modalità di tipo interattivo».

