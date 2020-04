In tv le avventure di Litterio e La Rosa, “Di nuovo insieme” non basta mai e infatti... continua

Terapeutica. Perché una serata ci vuole. Perché è meglio morire dalle risate rinchiusi tra quattro mura, che rimuginare sopra la crisi gravissima di tutto il Paese. Insomma, “Di nuovo Insieme” è un’iniezione di buonumore, meglio di una ricetta del medico di base: la prescrizione recita «uno spettacolo a sera, tre volte a settimana. E per le repliche, basta non esagerare».

Stasera alle 21,40 e poi alle 23, ecco la quindicesima e ultima puntata del fortunato format “da salotto” di Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri.

Abbiamo finito? Certamente no, visto che i due artisti annunciano addirittura che da domani, agli stessi orari, prenderanno il via cinque puntate “The best of…” sulle avventure del signo’ La Rosa e di Litterio, sempre ogni martedì, mercoledì e domenica su TGS e su RTP, e su Canale 254 del digitale terrestre.

«Siamo felicissimi del risultato che abbiamo ottenuto – spiegano i due – e non lo diciamo alla leggera. Sapevamo che eravamo attesi, certo, ma non avremmo mai pensato a questa accoglienza e a questo successo. Ascolti sempre straordinari, e riscontri anche in streaming sui siti di Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud web, e sui social. Il nostro grazie più sentito va alle persone: la gente ha gradito la nostra compagnia leggera in questo momento di grave preoccupazione».

Cosa ha scoperto di nuovo Salvo La Rosa in Litterio? «Considerando che lavoriamo insieme da …anta anni, sono felice di aver scoperto in Enrico la grandissima voglia di fare questa trasmissione – risponde lui – . Abbiamo consolidato un’amicizia fortissima, ci siamo sentiti molto più spesso del solito, sia per commentare la trasmissione, che per parlare di futuro». Sì, perché tra aprile e maggio sarebbe anche dovuta partire la tournée teatrale dei due artisti, bloccata come ogni altro spettacolo dal vivo e rimandata a quando le sale riapriranno i battenti.

Un’altra scoperta di “Di nuovo Insieme”? Un’attrice della compagnia del Teatro ABC, nuovissima sia nel ruolo che per il mezzo televisivo: il personaggio intrigante e divertentissimo di Nadia de Luca, «portinaia tuttofare di questo stabile speciale». Senza contare tutti i pezzi teatrali “seri” di Enrico Guarneri che si è dedicato a Sciascia e a Pirandello, con scelte e interpretazioni molto apprezzate. Per il resto, scenografia di Salvo Manciagli, regia tv di Natale Zennaro, coordinamento teatrale di Antonello Capodici e realizzazione tecnica di VideoBank Un grazie, quindi da Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri, alla grande famiglia televisiva occidentale che ha “adottato” questa compagine tutta catanese. In barba a chi crede ancora che le due “Sicilie” si guardino in cagnesco.

Cinque “The best of...” ogni martedì, mercoledì e domenica su TGS e RTP.

