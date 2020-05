Torna l'Orchestra Sinfonica Siciliana, al via concerti in streaming

Si alza il sipario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Sarà un sipario virtuale attraverso il quale verranno condivisi i concerti della Fondazione fruibili dal pubblico comodamente da casa.

Un appuntamento settimanale, un modo per raggiungere tutti gli amanti della musica in questo particolare periodo che stiamo vivendo.

Un periodo difficile che ci costringe a stare distanti fisicamente ma non social-mente. SinfonicaTv, questo è il nome della piattaforma accessibile dal sito della Fondazione (www.orchestrasinfonicasiciliana.it), debutterà da oggi alle 19 (seconda diffusione alle 21.30) con il Concerto n. 5 «Imperatore» per pianoforte e orchestra eseguito da Beatrice Rana al pianoforte e dall’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da John Axelrod.

Il concerto rientra nel più ampio progetto dal titolo "Giovani musicisti per Beethoven nel 250esimo anniversario dalla nascita".

Una produzione di successo della Sessantesima Stagione della FOSS. Un ciclo di concerti del maestro di Bonn, ovvero i 5 per pianoforte, quello per violino e il cosiddetto Triplo concerto per pianoforte, violino e violoncello. Ad esibirsi tutti musicisti italiani giovanissimi ma già affermati in competizioni nazionali ed internazionali accompagnati da direttori di grande rilievo. Progetto che verrà interamente riproposto attraverso SinfonicaTv.

La Fondazione durante questo «tempo sospeso» non si è mai fermata cercando di mettere a frutto le nuove potenzialità emerse in questo periodo.

«La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana intende interpretare il concetto di crisi nella sua accezione positiva di opportunità, - spiega il sovrintendente Antonino Marcellino - quella di percorrere nuove strade ed individuare nuove prospettive per la pratica e la cultura della musica, nel nostro caso. Ma non solo, anche per la cura della relazione tra le persone e della società umana, come è del resto tra le motivazioni essenziali dell’arte. Attraverso 'Sinfonica TV' intendiamo sottolineare e rafforzare il legame che unisce la comunità dei cittadini, della Sicilia e del mondo, all’Orchestra Sinfonica Siciliana e alla musica. La scelta della data infine non è casuale. Oggi si celebra la Festa d’Europa: quale miglior modo per commemorarla se non con un concerto di musica, linguaggio universale che ci unisce. E non solo, ma attraverso le produzioni di Ludwig van Beethoven, uno dei compositori simbolo della storia della musica europea».

«SinfonicaTv è un modo per tenere vivo quel rapporto di familiarità e di affetto che gli abbonati e i cittadini hanno sempre dimostrato per una istituzione musicale prestigiosa come l'Orchestra Sinfonica Siciliana. - commenta la presidente Maria Elena Volpes -. In questo periodo difficile le attestazioni di stima che ci sono pervenute ci hanno dato la forza per andare avanti. Il nostro auspicio è che ci si possa incontrare presto per dimostrare tutta la nostra gratitudine restituendo con la musica la serenità di cui abbiamo bisogno tutti».

Quello di oggi sarà il primo di sette appuntamenti, uno a settimana ed ognuno in concomitanza con date particolari: dalla Festa d’Europa alla Festa internazionale della Musica.

Di seguito il calendario della SinfonicaTV:

9 maggio Beatrice Rana pianista, John Axelrod direttore 5° Concerto per pianoforte e orchestra;

16 maggio Filippo Gorini pianista, Oleg Caetani direttore 1° Concerto per pianoforte e orchestra;

23 maggio Alberto Ferro pianista, Maxime Pascal direttore 4° Concerto per pianoforte e orchestra;

30 maggio Federico Colli pianista, Evgeny Bushkov direttore 3° Concerto per pianoforte e orchestra;

6 giugno Gabriele Carcano pianista, Ton Koopman direttore 2°Concerto per pianoforte e orchestra;

13 giugno Trio Dmitrji, Marzena Diakun direttore Triplo concerto per violino, viola, violoncello e orchestra;

20 giugno Giovanni Andrea Zanon violino, Marco Guidarini direttore Concerto per violino e orchestra.

