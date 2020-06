TaoArte, Città Metropolitana e Comune di Messina esclusi dall'ente

Il commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte-Sicilia, Bernardo Campo, è pronto a formalizzare l'esclusione definitiva dall'ente culturale della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Messina.

La procedura finale avviata, infatti, da Campo si è conclusa e sta per essere ratificato il nuovo assetto della Fondazione che avrà come soci la Regione Siciliana e il Comune di Taormina. La firma sulla nuova composizione della Fondazione verrà apposta nei prossimi giorni.

Già da tempo per i due enti messinesi si era palesata la volontà di non proseguire l'esperienza in TaoArte, che era stata ultratrentennale nell'àmbito del Comitato e che, in continuità, sembrava destinata a proseguire anche nella Fondazione. Anche l'ex commissario Pietro Di Miceli aveva dovuto prendere atto del passo indietro di questi due soci e della relativa volontà del sindaco metropolitano Cateno De Luca.

