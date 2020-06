Daniele Silvestri in concerto a Taormina, al via le prevendite: è il primo live in Sicilia dopo il lockdown

Riparte la grande musica dal vivo in Sicilia, in sicurezza e secondo le disposizioni normative sanitarie: la data del 29 agosto di Daniele Silvestri al teatro Antico di Taormina è stata regolarmente concessa dalle istituzioni competenti, in prevendita secondo capienze ridotte e con biglietti nominali disponibili su pianta.

La prevendita inizierà domani alle 16.

“Abbiamo accolto il grido di allarme dei lavoratori dello spettacolo e l’appello di Daniele Silvestri che a gran voce ha annunciato che questa estate sarà in tour – afferma La Ferlita – è un segnale forte da parte dei privati alle richieste di aiuto provenienti anche dal settore turistico di Taormina e di tutto il comprensorio, ai quali siamo molto legati perché riteniamo che il supporto e la collaborazione sia reciproca: i nostri spettacoli sono, infatti, un valore aggiunto al prestigio delle location che li ospitano e all’indotto, l’impresa culturale dello spettacolo dal vivo valorizza il territorio e apporta produttività.

In attesa di un segnale di agevolazione del nostro impegno da parte delle Istituzioni alle quali abbiamo chiesto di sostenere la realizzazione di eventi (ad esempio con lo sgravio fiscale e la riduzione degli oneri concessori nel prossimo triennio), per le imprese culturali private che in passato non hanno mai goduto di nessun tipo di sostegno e che oggi hanno bisogno di una segnale”, conclude La Ferlita.

