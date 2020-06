“Nostalgia”, su Facebook il museo virtuale del messinese Togo

Si chiama semplicemente “Nostalgia”, ed è un esperimento con cui il noto artista messinese Togo vuole creare un suo personale museo virtuale via Facebook.

Una serie di disegni in acrilico su cartoncino (18x24) sovrapposti su passapourt (30x35) che compongono una serie originale e inedita che ha come tema conduttore il ritorno alle radici isolane, allo Stretto, a temi e paesaggi legati a quell’espressionismo mediterraneo che è da sempre la cifra stilistica di Enzo Migneco, nipote del grande Giuseppe Migneco.

Prima dello stop causa epidemia, l’artista era stato protagonista di una grande mostra antologica a Rho.

«Partecipo alla mostra Novecento-Artisti di Sicilia, al Museo di Noto, curata da Vittorio Sgarbi e aperta fino ad ottobre. Ho in programma un'antologica importante in Sicilia della quale non parlo per scaramanzia. Programmi per il futuro? Un invito dal Moma di New York per una grande esposizione nell'anno del mio centoottantacinquesimo compleanno…”, sorride Togo, con gioioso sarcasmo.

«A luglio dopo il lungo e faticoso periodo del lockdown, vissuto a Milano sviluppando alcuni momenti creativi, torno nel mio buen retiro di Briga Marina, che quest’anno avrà un sapore ancora più gioioso. Non vedo l’ora di rivedere gli amici e di gustare le mitiche granite del luogo”», confida Migneco. «In questi disegni esprimo tutto il mio desiderio per i colori delle mie radici messinesi e siciliane, per quella che sento sempre più come la mia terra promessa», rileva l’artista, che a marzo ha donato alla “Gazzetta” un suo disegno originale legato allo Stretto, un’opera semplice e illuminante in cui il pittore mostra la Madonnina del porto che “eclissa il virus”, come magicamente si legge nel basamento della stele, mentre una luna divina giunge dall’alto nello Stretto per annullare ogni pericolo.

Il Museo virtuale “Nostalgia” continuerà tutta l’estate a vivere di opere sempre nuove. Un tuffo policromo, vivido, coinvolgente nel suo Sud isolano, in radiosi blu e magici arancioni, tra palme, barche a secco, paesaggi marini, isole, colori di ieri e di oggi, geometrie della natura, tracce dell’anima. Sono già oltre sessanta i disegni già visualizzati nella pagina Fb di Togo, con le fotografie curate da Sara Migneco, illustratrice, fumettista, grafica e cartoonist formatasi a Perugia in Giornalismo disegnato. Con la firma – Migneco e Amlo - (Amleto De Silva) collabora con Cuore, Linus, La Repubblica, Smemoranda, Sette (Corriere) e molte altre testate. Su Instragram cura la rubrica Cinequiz-Indovina il film.

