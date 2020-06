Tiziano Ferro annuncia il tour 2021, in Sicilia a luglio ma non a Messina

Annunciate le nuove date del 2021 del tour di Tiziano Ferro, dopo il rinvio per l’emergenza Covid, e come previsto rimane un grande punto interrogativo per il concerto previsto in Sicilia, che appare un punto di non ritorno, sul concerto previsto di Messina. È lo stesso Tiziano Ferro, infatti, a dire in un video social che nel 2021 suonerà in Sicilia “non lontano da Messina”.

“Per quanto riguarda la data di Messina - si legge nel comunicato di LiveNation, promoter del tour -, originariamente prevista il 27 giugno 2020, stiamo valutando i problemi relativi allo Stadio per poterla riprogrammare quanto prima. Ciò che possiamo confermare ad oggi è che il tour toccherà la Sicilia nel mese di luglio 2021, sarà nostra premura comunicare gli aggiornamenti con tempestività non appena ce ne saranno. Ringraziamo per la pazienza tutti gli acquirenti del concerto allo stadio San Filippo a cui presto daremo tutte le indicazioni relative al biglietto in loro possesso”.

Stesso discorso per Ultimo: nuova data genericamente prevista in Sicilia, ma non a Messina.

© Riproduzione riservata