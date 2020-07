"I Mostri", Carlo Calenda presenta il suo libro a Catania

«I nostri mostri sono il conflitto ideologico continuo tra fascisti e comunisti che c'è solo in Italia, l’insoddisfazione perenne per la politica, il Minotauro europeo, e cioè l’Europa come una cosa ancora non definita tra stati nazionali e istituzioni comuni, i media come Narciso, cinici e che guardano sostanzialmente solo a loro stessi, e Crono, che divora i propri figli come noi facciamo con i giovani, specialmente con le donne».

E’ un lavoro che si muove tra miti ancestrali e stretta attualità politica, il libro appena portato a termine dall’eurodeputato e leader di Azione Carlo Calenda, uscito col suggestivo titolo de «I mostri e come sconfiggerli» per i tipi di Feltrinelli, in cui chi apprezza l’ormai proverbiale schiettezza, non priva talvolta di ruvidità, della dialettica dell’ex-ministro dello Sviluppo economico, non resterà deluso. «Ognuno di questi mostri - racconta all’Agi Calenda - descrive un pezzo della nostra insoddisfazione perenne come comunità nazionale, l’incapacità di fare le cose che sappiamo essere giuste, e questo libro vuole rispondere alla domanda 'perchè non le facciamo?'».

Calenda presenterà il suo libro a Catania martedì 7 luglio alle 19 a Catania nel Cortile di Palazzo Biscari (Via Museo Biscari, 10).

© Riproduzione riservata