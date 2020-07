Frassica testimonial del "brand Messina", l'attore: "L'amore per la città è un marchio a fuoco"

Che Nino Frassica sia legato alla sua città, lo sanno anche le pietre, qui in riva allo Stretto. Ma è stata, comunque, un'altra bellissima scoperta, la pagina pubblicata ieri dal Corriere della Sera, con la firma del popolare attore, conosciuto in tutta Italia e all'estero per la sua verve comica, per la capacità di passare dalla commedia al dramma e per la bravura nell'interpretare, tra i tanti ruoli, quello del maresciallo Cecchini, tra i veri protagonisti assoluti della fiction più amata dagli italiani, Don Matteo. Quel titolo - “Il marchio addosso” - e quella foto (la stele della Madonnina del porto) sono stati un formidabile richiamo e Frassica, con la sua scrittura, ora seria ora ironica, non poteva essere miglior testimone di quel “Brand Messina” al quale stanno lavorando l'assessore al Turismo Enzo Caruso e la Giunta De Luca.

«Molti credono che io sia toscano - è l'attacco del pezzo -, invece sono siciliano, siciliano di Messina e più esattamente siciliano di Galati Marina. Vivo a Roma. E mi sono tatuato sulle spalle la Madonna della Lettera in processione, sul braccio destro i cannoli, sul sinistro gli arancini... Sono siciliano verace e adesso non sto scherzando: non è facile trovare le parole adatte a spiegare cosa significa per me tornare nella mia bella Sicilia... È come un marchio a fuoco che ci portiamo addosso, non solo stampato sulla pelle, ma anche più dentro, fino al cuore e alle viscere...».

