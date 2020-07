Tao Film Fest, in “Devotion” di Dolce e Gabbana tutto l'amore per la Sicilia

Protagonista la bellezza, nelle sue varie declinazioni, ieri sera al Teatro Antico di Taormina, dove tre eccellenze italiane nel mondo hanno illuminato con la loro arte uno dei luoghi simbolo della nostra Isola, per narrare una storia che proprio dalle suggestioni e dai colori della Sicilia ha trovato la prima fonte d'ispirazione. Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno presentato in anteprima “Devotion”, documentario firmato da un altro siciliano doc, il grande Giuseppe Tornatore - già regista di due spot per il loro marchio - con le musiche inedite di Ennio Morricone (a cui ieri è stato tributato un lungo applauso) realizzate nel periodo immediatamente precedente alla scomparsa dell'illustre musicista, autore di alcune delle più belle colonne sonore del cinema. Ospite d'onore della serata Monica Bellucci, già musa del grande regista bagherese in “Malèna”, che la diresse anche in uno spot per Dolce&Gabbana del 2003.

Promosso da Regione Siciliana, Tao Film Fest e Fondazione Taormina Arte, l'evento è stato presentato da Leo Gullotta, direttore artistico di questa edizione della kermesse assieme al regista messinese Francesco Calogero. Prodotto dai due stilisti, girato nel cuore di Palermo e ai piedi del Duomo di Monreale, straordinario luogo d'incontro tra culture, il film racconta l'amore di Domenico Dolce e Stefano Gabbana per la Sicilia, irrinunciabile fonte d'ispirazione della loro creatività, e la passione per il lavoro, in un percorso lontano dai riflettori della moda e dagli standard promozionali, a favore di una dimensione personale e intima, a tratti toccante.

