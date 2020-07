Mostra del Cinema di Venezia, il film della palermitana Emma Dante fra i 4 italiani in gara

Il film Le sorelle Macaluso di Emma Dante, prodotto dalla Rosamont di Nimis (Udine), casa di produzione fondata da Giuseppe Battiston e Marica Stocchi, sarà in concorso alla 77esima mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre.

Prodotto insieme a Minimum Fax Media, Rai Cinema con il contributo del MiBACT e con il sostegno del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e distribuito da Teodora, il lungometraggio è tratto dall’omonimo spettacolo teatrale della regista e drammaturga siciliana. Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella.

L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste.

